29 Kasım Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 29 Kasım Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 29 Kasım Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 29 KASIM BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (29 Kasım Salı) İrem Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar İrem Hanım'ın evine konuk olacak. İrem Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Seda Hanım

2. gün yarışmacısı : İrem Hanım

3. gün yarışmacısı : Vedat Bey

4. gün yarışmacısı : Yıldız Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Vedat Bey'in İrem Hanım'a verdiği puan : -



Yıldız Hanım'ın İrem Hanım'a verdiği puan : -

Murat Bey'in İrem Hanım'a verdiği puan : -

Seda Hanım'ın İrem Hanım'a verdiği puan : -