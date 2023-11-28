Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İstanbul'da şiddetini artırdı ve bazı binaların çatısı uçtu. Öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, 29 Kasım okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil oldu mu? 29 Kasım'da İstanbul'da okullar var mı? İşte detaylar…

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023? Yarın okullar tatil oldu mu? 29 Kasım'da İstanbul'da okullar var mı?

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek. Olumsuz hava koşulları İstanbul'u etkisi altına aldı; şehir, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Peki, 29 Kasım okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil oldu mu? 29 Kasım'da İstanbul'da okullar var mı? İşte detaylar…

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 29 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

YARIN OKULLAR TATİL OLDU MU?

T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yaptı. Yerlikaya, şehirlere turuncu ve sarı kod verildiğini aşağıdaki gönderi ile açıklamıştı. Ancak yarın (29 Kasım) okulların İstanbul'da tatil olup olmayacağı konusunda İstanbul Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek.

28 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 28 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.





