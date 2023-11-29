MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 29 Kasım dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 29 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

29 Kasım MasterChef takım oyunu - dokunulmazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTAMAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyununda Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Kadrolar:

Mavi Takım: Hasan (K), Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım : Babaros(K), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

ELEME ADAYLARI

1. Eleme adayı: Tolga

2. Eleme adayı: Henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden Alican şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

TAKIM OYUNUN KİM KAZANDI?

29 Kasım MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç