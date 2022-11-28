29 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 29 Kasım Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Kasım Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Kasım Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.11.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ,ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EFENDİ,CUMHURİYET,HACIİSHAK,HASHOCA,ŞEYHİSA,İNÖNÜ MAHALLELERİ NURİ GİYİK SAN SİT BİR KISMI,ADALET SARAYI,TOKİ YEL DEĞİRMENİ VE CİVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLİN İNŞAAT ÖZEL TR MASKİ TEKELİ İÇME SUYU ÖZEL TR
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADALA VE ÇAPAKLI MAHALLESİ ARASINDA KALAN TARIMSAL SULAMA ,TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE BESİ DAMLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN; LİMONCU, NİŞANCILAR, İNAN, TUNÇ, KARAMAN SOKAKLARI, ŞEHİTLER YOLU BİR KISMI, ÖZYURT MAHALLESİNİN; GÖKSU, AKBAŞ, AKASYA, MERCAN SOKAKLARI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; BAYRAM, AYDEMİR SOKAKLARI, İSTİKLAL MAHALLESİNİN BİR KISMI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; KIRLANGIÇ, Ş. SAMET YILMAZ, KAPLAN, UZUNYOL, ŞEHİTLER YOLU, ALAKUŞ, DEVELİ, KALKAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTLAR MAHALLESİNİN; GÜLBAHÇE, ÜZÜM, KİRAZ, ÇAĞLAYAN, KÜRŞAT SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERBENT MAHALLESİ DERBENT ALTI SULAMA TESİSLERİ, ŞAKİR ÖZTÜRK ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ NURİ ERCAN, KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, NURİ ERCAN MUSTAFA ENİS ARTUN ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİ, ÇAYALTI MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, BESİ ÇİFLİKLERİ VE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN; LÜTFÜ ERER, GÖRKEM, BATIN, YALÇINLAR, BİÇER, CENNET, SAHİL, İLKER, İSMAİLCİK DERESİ, OSMAN SÜMER, YAKAMAOZ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTLU İLÇESİ, URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI, MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNDEKİ AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 29.11.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAZARKÖY MAHALLESİ MEVKİNDE BULUNAN KANAL YOLU ÜZERİ VE CİVARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİ 6 SOKAK 8 SOKAK
- 29.11.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI BOYACIK MAHALLESİ
- 29.11.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜZÜMLÜ SUBAŞI HACIALİLER DELEMENLER GİRELLİ BELENYAKA NARLIDERE MAHALLELERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 29.11.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DELEMENLER MAHALLESİ CENA İŞLETMESİ
- 29.11.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIYUSUF MASKİ AVDAN ÖZEL TR EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TR AHMET GÜN-HÜSEYİN KAÇAR ÖZEL TR MASKİ HACIYUSUF İÇME SUYU ÖZEL TR EROL GÜREL ÖZEL TR MUSTAFA TANRIBUYURDU ÖZEL TR ŞERİF ÇAKIR ÖZEL TR AHMET GÜN ÖZEL TR HÜSEYİN ÇAĞAN ÖZEL TR HÜSEYİN YAŞAR ÖZEL TR
- 29.11.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM AYAN MAHALLESİ İSTİKLAL CD. DEMİRCİLER CD. TÜFEKÇİLER SK.İRFAN CD. ŞÜKRAN SK. UZUNKUYU CD. KOCAİMAM CD. CUMHURİYET MAHALLESİ ANAFARTALAR CD.AŞAĞIKOÇAKLAR CD. ÇAMLI CD. DEFNE CD. DEVRİM CD. İSTİKLAL CD. REFİK PAŞA ÇIKMAZI. SAKARYA CD. SEÇKİN CD. YUNUS EMRE CD. KONAK MAHALLESİ AŞAĞIKOÇAKLAR CD. BEKTAŞAĞA CD. ŞEHİR ESİN AKAY CD. MİMAR SİNAN MAHALLESİ ANAFARTALAR CD. BARIŞ CD. ÇAMLI CD. GÜNEŞ CD. IŞIK CD. İSTİKALA CD. SAKARYA CD. SÖYLEMEZ CD. YILDIZ CD.
- 29.11.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ,ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAYIOĞLU,EROĞLU,BEKİRLER,HAMİDİYE,BALLICA ZEYTİN İŞLETMELERİ,M ALİ YAPICI ZEYTİNYAĞ FABRİKASI,OTOYOL AŞ AKHİSAR GİŞELER,TCDD MEDAR GEÇİT İSTASYONU,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,MEDAR SULAMA KOOP,RECEP TAY TAVUK KÜMESLERİ,ÜRETİCİ GIDA VE BÖLGEDE BULUNAN DİĞER TAVUK KÜMESLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ.
- 30.11.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ,ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 30.11.2022 09:00 10:00 ARIZA 0NARIM BAKIM DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ VE TOPUZLU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİ VE TOPUZLU MEVKİİ, EMCELLİ MAHALLESİ KARAOĞLANLAR MEVKİİ
- 30.11.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMŞAHALAR VE ÜÇPINAR OVASI TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLİN İNŞAAT ÖZEL TR MASKİ TEKELİ İÇME SUYU ÖZEL TR
- 30.11.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ALTINKÖY ÇAMKÖY DUMANLAR GÇLBAŞI HACILAR KARAKOZAN KÜRKCÜ RAHMANLAR ZORAMAN MAH VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TAYTAN MAHALLESİ BEZİRGANLI MEVKİ TAMAMI,DOMBAYLI MAHALLESİ DOMBAYLI MAHALLESİ ,GERİKLOĞLU MANDIRA, SUNİS GES SANTRALİ BAHÇELER MEVKİ,TAYTAN KUM OCAKLARI BU BÖLGELERDEKİ BESİ DAMLARI TAVUK ÇİFTLİKLERİ.TARIMSAL SULAMA
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARPUZLUK TR-1 DAĞDERESİ MAH. TR-1 ÇAYIRYERİ TR-2 HALKAVLU TR-1 HAMİDİYE TR-1 ÇAYIRYERİ TR-1 KOYENİ MAHALLE TR-1 CAİSKAN TR-2 KOCAİSKAN TR-1 YAYLACIK TR-2 DEMİRTAŞ TR-2 TAŞPINAR TR-1 GÖKÇUKUR TR-1 FIRDAMLAR TR-1 DEMİRTAŞ TR-1 YAYLACIK TR-1 ÇINARCIK TR-1 BÜYÜKDAMLAR TR-1 KAVAKYANI TR-1 PUSAN TR-1 ÇAYIRYERİ TR-3 DAĞDERESİ TR-2 VE ÖZEL TRAFOLAR