29 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 29 Kasım Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Kasım Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6762/3,6845 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6851,6808,6848/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ,6834,6831,8114/1,6840,6762,6840/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,EGE CADDESİ,188,1188 SOKAKLAR,ARAS CAM,KÜBRA PERVİN BARIŞ,OSE TEKSTİL, FG TEKSTİL,CEM BEBE, TEK-PA,ÖZMÜŞLER ATIK,AKBİRLİK DEMİR
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CELAL BAYAR MAHALLESI GENELI İLE ALAÇATI MAHALLESI 16170, 16172, 16178, 16180, 16188 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE SARI CEVIZ YOLU-OVA YOLU
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75. YIL CUMHURIYET LIMON SOKAK, LIMONCUK SOKAK, İNCIRLIPINAR CAD, AYKIRI CAD. VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENMIŞ MAH. ANSIZCA . AŞAĞI YENMIŞ MAH. KEMALPAŞA OSB MAH. YENMIŞ FABRIKA YOLU CD. YUKARI MEVKII VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞAĞI KIZILCA MAH. HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI YOLU, 2000/1 SK. 2000 SK. HARMAN TEPE. KEMALPAŞA YOLU 2032 SOKAK VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAH. AK-EGE MADEN ÖZEL TR, EGE KUM 1 ÖZEL TR, RIZA AYDIN SULAMA GRUBU TR, ULAŞTIRMA DENIZCILIK ÖZEL TR, EFKAR TAVUKÇULUK ÖZEL TR, BEKIR CELEP ÖZEL TR, AYDINLAR MADENCILIK ÖZEL TR, BATI BETON A.Ş ÖZEL TR, AYDINLAR MADENCILIK ÖZEL TR, AYDINLAR MAD. İNŞ SAN ÖZEL TR, AYDINLAR KUM ÇAKIL ÖZEL TR, AYDIN KUM ÖZEL TR, FLOURAY MADENCILIK ÖZEL TR, AYDIN İNŞ. SAN. ÖZEL TR, MEHMET URSAY ÖZEL TR, ABALIOĞLU SU POMPALARI ÖZEL TRAFPLARI VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAH. SOĞUKPINAR MAH.TAŞLIYOL MEVKII, 1. ÖTEYAKA MEVKII VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAH. NIF ÇAYI KÜMESI , ÖRNEKKÖY KÜME EVLERI VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOGUKPINAR MAH. TORBALI CAD, 256,256/1,256/2,256/3,256/4,256/5,256/6 SOKAKLARI VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. DEREKÖY YOLU, DEREKÖY KÖY İÇI YOLU VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKYAKA MAH. 502 SOKAK VE CIVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (C KOLU)
- 29.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. AHMETBEYLI MAH. GÖLOVA MAH.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR ATATÜRK MH DSI-TMO KAMPLARI TÜFEKÇI MANDALIN İŞLETMESI ŞIRIN HOBI BAHÇESI
- 29.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH SEYIT GEZICI, İBRAHIM KESICI CADDELERI,3601,3603,3595,3589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 29.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR MAHALLESI SUYUN BAŞI İZSU İSTASYONU,FEVZI ÇAKMAK MAH.8156,13,22,28, 8108,8154,47 SOKAKLAR VE CIVARI ,BARIŞMANCO CADDESI BIR KISMI
- 29.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERIDIR.
- 29.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ - 1020-1005-1009-1001-1026 SOKAK ÇANAKKALE ASFALTI VE CİVARLARI
- 29.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE IRMAK MAHALLESİ 9524-551-554-555-9523-9515-9525-9518-9522-9521 SOKAK CUMHURİYET CADDESİ VE CİVARLARI
- 29.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,ŞEHİT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN,275/14, 279,278/5 VE 1593/8-9-21 SOKAKLAR CİVARI
- 29.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,1163-1164-1165-1179-1180-1187-1188 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.11.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU, ÇÖMLEKÇI MAHALLELERININ TAMAMI, ÖZEL TRAFOLAR, SULUDERE CEVIZDALLARI VE KARABURÇ MAH. ATÇILAR SOKAK VE CIVARLARI
- 29.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, TORASAN MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 29.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, TORASAN MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 29.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,93,71,99-166 SOKAKLAR,SANAYİ CADDESİ,GÖÇMEN KONUTLARI, NETLOG LOJİSTİK,YENKUR MOBİLYA ÜRETİM,İZSU SARNIÇ İÇME SUYU
- 29.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,MENDERES,ATATÜRK MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,99,1151/1,1004/2 SOKAKLAR, SARNIÇ İLKÖĞRETİM OKULU
- 29.11.2022 13:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ,23,2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.11.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAKALLAR MAH.
- 29.11.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ,SARNIÇ KÖYÜ,44,79,95,113-112/1,1084 SOKAKLAR
- 29.11.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERIDIR.
- 30.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,BESTEKAR SADİ HOŞSES,2032,2032/2,6370 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,AŞIK VEYSEL,6403/4,6329/3,6403,6401/2,6401/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6341 SOKAK VE CİVARI
- 30.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6323/1 - 6322 - 6331 - 6329/1 - 6329/5 - 6323/2 - 6324 - 6323 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6403/4,6403,6329/3,6401/2,6401/1,AŞIK VEYSEL SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6508,6510,6507,6436,6511,6511/1,6498,6518,6436/3,6507/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6514/1,6502,6514,6505,6501,6501/1,6501,6502/3,6519 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.11.2022 09:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ZAFER MAHALLESİ,YENİ ESBAŞ FUAR ALANI
- 30.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,SARNIÇ KÖY, MODERN BETON KUM TESİSLERİ,190,191,192,193 SOKAKLAR, ÇİMBETON,İHLAS HOLDİNG
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINKUM MAHALLESI 43, 200 SOKAKLAR VE ÇEVRESI ÇIFTLIK MAHALLESI GENELI MUSALLA MAHALLESI FENERBURNU MEVKII
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. DEREKÖY YOLU, DEREKÖY KÖY İÇI YOLU VE CIVARLARI
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAH. YUKARI KIZILCA YOLU TAMAMI VE CIVARLARI
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (A KOLU)
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD
- 30.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH SEYIT GEZICI, İBRAHIM KESICI CADDELERI, 3601, 3603, 3595, 3589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 30.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI