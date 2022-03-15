29 Haziran hangi burç? 29 Haziran günü doğanların burcu nedir? 29 Haziran hangi burç kadını ve erkeği?

Astrolojide (gökbiliminde) toplamda 12 burç vardır. Doğduğumuz günde gökyüzündeki yıldızların şekli ve yerleşimi hayatımızı etkilemektedir. Burçlar birer aylık bölümlere ayrılmıştır ve bu yüzden her günün burcu farklıdır. 29 Haziran günü doğanlar hangi burç olduğunu merak etmekte. Peki, 29 Haziran hangi burca denk gelmekte? 29 Haziran doğumluların burcu nedir?

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Bir yılda toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Yengeç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu : 22 Kasım - 21 Aralık

29 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

29 Haziranın burcu Yengeçtir. 29 Haziran günü doğanların burcu Yengeç burcudur. 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların burcu Yengeç burcudur. Bu bakımdan 29 Haziran günü doğum günü olanların burcu da Yengeç olmaktadır.

29 Haziran günü burcu : Yengeç

YENGEÇ BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN ?

22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların burcu Yengeç burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Yengeç burcudur:

22 Haziran günü burcu : Yengeç

23 Haziran günü burcu : Yengeç

24 Haziran günü burcu : Yengeç

25 Haziran günü burcu : Yengeç

26 Haziran günü burcu : Yengeç

27 Haziran günü burcu : Yengeç

28 Haziran günü burcu : Yengeç

29 Haziran günü burcu : Yengeç

30 Haziran günü burcu : Yengeç

1 Temmuz günü burcu: Yengeç

2 Temmuz günü burcu: Yengeç

3 Temmuz günü burcu: Yengeç

4 Temmuz günü burcu: Yengeç

5 Temmuz günü burcu: Yengeç

6 Temmuz günü burcu: Yengeç

7 Temmuz günü burcu: Yengeç

8 Temmuz günü burcu: Yengeç

9 Temmuz günü burcu: Yengeç

10 Temmuz günü burcu: Yengeç

11 Temmuz günü burcu: Yengeç

12 Temmuz günü burcu: Yengeç

13 Temmuz günü burcu: Yengeç

14 Temmuz günü burcu: Yengeç

15 Temmuz günü burcu: Yengeç

16 Temmuz günü burcu: Yengeç

17 Temmuz günü burcu: Yengeç

18 Temmuz günü burcu: Yengeç

19 Temmuz günü burcu: Yengeç

20 Temmuz günü burcu: Yengeç

21 Temmuz günü burcu: Yengeç

22 Temmuz günü burcu: Yengeç

YENGEÇ BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Yengeç, yerküreden bakıldığında, Yengeç takımyıldızı; Başak, Aslan, İkizler, Küçük köpek, Sextant ve Su yılanı takım yıldızları arasında yer alır. Yengeç'in içinde bulunan yıldızlardan en çok bilineni "Asellus Australlis"tir, bu yıldız 2007 yılına yaklaşık 136 ışık yılı uzaklıktadır. Bulutsuz küme halinde bulunan "Praesepe" yerküreye en yakın olanıdır. Yengeç burcu olan insanlar,gücünü Ay'dan alır. Ay'ın dolunay halinde olduğu zaman en güçlü oldukları zamandır.

Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde Yengeç burcunun özellikleri şu şekilde yer almaktadır:

Herkesin gördüğü ama kendisi istemezse kimsenin ulaşamadığı bir kadın misali ortalıkta dolanan "talih" bu burcun insanını pek sever. Hububat fiyatlarını gözlemler. Bir bölgeden ucuza alır bir başka bölgede pahalıya satar. Böylece birbirini pek tanımayan bölgeleri ticaretle birbirlerine bağlamış olur. Güneşin altında zenginliğine zenginlik katacak malları arar durur, bunun ödüllü de çarçabuk alır. Doğuştan zekidir, kavgayı sevmez ama çıkarı söz konusu olduğunda savaşı bile göze alır. Daha fazla kazanç elde edebilmek için seve seve Jüpiter'e yakardığı saatleri artırabilir.

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