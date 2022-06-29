29 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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29 Haziran 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
02:45 Spor Atlası
02:55 Spor Takvimi
03:00 Türkiye - İtalya
04:45 Özel Dosya
05:00 Spor Artı
06:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Spor Takvimi
14:00 TBMM-TV
17:55 İngiltere - İtalya
20:00 Spor Merkezi
21:55 Portekiz - Türkiye
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