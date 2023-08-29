29 Gelinim Mutfakta puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 29. bölüm puan durumu merakla bekleniyordu. Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin birinci olduğu araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu merak konusu oldu. Yarışmacıların performanslarını ve aldıkları puanlar, yarışmanın seyrini değiştirebilir. Yarışmacıların kimin önde olduğunu ve kimin elenebileceğini gösteren puan durumu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenmekte. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA BÜYÜK ÖDÜL İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!



Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.