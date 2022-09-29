TUS sınavına giren doktorlar sınavın ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak olan TUS soru kitapçığı ve cevap anahatarını araştırıyor. Merakla beklenen ÖSYM TUS cevap anahtarı doktorların gündeminde yer alıyor. 29 Eylül TUS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme! TUS 2.dönem cevap anahtarı yayınlandı mı? TUS soru kitapçığı görüntüleme ekranı!

29 Eylül TUS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme! Arama motorlarında aratılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan TUS soru kitapçığı ve cevap anahatarı araştırılıyor. Peki, 29 Eylül TUS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 29 Eylül TUS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme! TUS 2.dönem cevap anahtarı yayınlandı mı? TUS soru kitapçığı görüntüleme ekranı!

TUS 2.DÖNEM CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından TUS 2. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı 29 Eylül itibari ile yayınlandı.

29 EYLÜL TUS SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME!