İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Şimdi milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri soruyor: "29 Eylül okullar tatil mi? İstanbul'da nerede okullar tatil edildi? İstanbul Valiliği okullar tatil açıklaması!" İşte detaylar…

29 Eylül okullar tatil mi? İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Peki, İstanbul'da nerede okullar tatil edildi? İstanbul Valiliği okullar tatil açıklaması! İşte detaylar...

29 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI

Öte yandan şimdi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merak ediyor İstanbul'da nerede okullar tatil edildi? İstanbul Valisi Davut Gül henüz okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama yapmadı. Bilançonun belli olması ardından gerek duyulması halinde okulların tatil edilebileceği biliniyor. İstanbul Valiliği okullar tatil açıklaması yapıldığında haberimizde eklenecektir.