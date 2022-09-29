29 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 29 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Eylül Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.09.2022 08:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YÖRÜK, CUMHURİYET ,SAĞLIK,SEYRANTEPE MAHALLELERİNDE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, SALİHLİ BELEDİYESİ SPOR SALONU, SEKİNE EVREN ANADOLU LİSESİ, DEVLET HASTANESİ, AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ ÖĞRETMEN EVİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKARASI MEVKİİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR ESKİ SALİHLİ YOLU. SERKE DERESİ MEVKİİ. MAHMUTLAR MAH. ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MEVKİİ. OYUKİÇİ MEVKİİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR T KIRÜSTÜ MEVKİİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR
- 29.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MANİSA BEYDERE FİDERİ TEPECİK,TİLKİSÜLEYMANİYE,ÇAMKÖY,SELİMŞAHLAR,TARIM SULAMA VE İŞLETMELER
- 29.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI,SELİMŞAHLAR,TEPECİK,TİLKİSÜLEYMANİYE,TEKELER MAHALLELERİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMİYE MAHALLESİ, AHMETAĞA MAHALLESİ, BEREKETLİ MAHALLESİ, AFŞAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİTLİ MAHALLESİ GEBELER MAHALLESİ SİLEDİK MAHALLESİ YAĞMURLU MAHALLESİ YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ, AYNIALİ MAHALLESİ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ VATAN CD,M AKİF ERSOY CD,KOŞAY SK,ZEYTİNLİK SK,ŞEFİK YUR CD,ÜLKÜ SK,ORAL SK,RIFAT GÜREŞEN SK,KURTULUŞ CD,ZEYTİN CD,DENİZ BASAN SK,DÜNDAR SK VE CİVARLARI FERKAY ZEYTİNCİLİK
- 29.09.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHALLE GÖÇMEN SOKAK BİR KISMI.
- 29.09.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ACARLAR, YILMAZLAR MAHALLELERİNİN TAMAMI, ALTAY, ŞEHİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI.
- 29.09.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ŞIHLI MAHALLESİ
- 30.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAZARKÖY, PAZARKÖY TAŞ DAMLARI, TEKELİOĞLU, HACIMUSALAR MAHALLERİ DSİ GÖLMARMARA REGÜLATÖR, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, BENLİOĞLU ZEYTİNCİLİK VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANELER
- 30.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALİBEYLİ, HEYBELİ, BEDELLER MAHALLESİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELAHATTİN YAŞAR TR MUSTAFA AKSOY VE ARKADAŞLARI TR KÜÇÜKYAYA FEVZİ OK VE ARKADAŞLARI TR MİTAT YENAY VE ARKADAŞLARI TR ORHAN YILDIZ VE ARKADAŞLARI TR BAYAT MUSAHOCA ÇAVDAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMAİLLER MAH, MARMARACIK MAH, AYVALAN TEPEDİBİ MAH, ÇAĞILLAR MAH, AYVAALAN MAH, ALAAĞAÇ MAH, GÖMEÇLER YENİ MAH, BOZYER ÇİFTLİĞİ, MEZİTLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 30.09.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KEMERDAMLARI MAHALLESİ SEZAİ ELYEN VE KEMERDAMLARI İÇME SUYU TRAFOLARI
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARSI MAHALLESİ
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİMARSİNAN -İBRAHİMÇELEBİ-SARUHANLI MAHALLELERİ
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAZIMKARABEKİR -AHMET BEDEVİ MAHALLELERİ
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ AHMET BEDEVİ MAHALLESİ
- 30.09.2022 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU MAHALLESİ TAMAMI SALİH KOZLU GÜRGENDAĞ KERESTECİLİK NAMLU MAKİNE SANAYİ KURTULUŞ TİC NİMTAŞ İNŞ.TAAH.NAK.SAN MUSTAFA AYKUŞ ÖZEL KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK ÖZEL ÖZEMEK UN ÖZEL AKHİSAR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ KURTULUŞ-MEHMET ÖZTÜRK CD KAYSERİ-GÜL-BIZKURT SK VE CİVARLARI ÖZEL TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 30.09.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM SİNDEL MAHALLESİ ,SİNDEL GAVACIK SOKAK,ORTAKÖY MAHALLESİ BAĞLI ÇIRAKVELİ VE SİCİM DAMLARI GÖKEYÜP MAHALLESİ KOMPLE
- 30.09.2022 10:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KÖPRÜBAŞI MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 30.09.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR ARPACI GÜNEŞLİ MEVKİİ ESENLİK TARIM ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR TAYFUN ERPEK ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR-MUSTAFA DÜNDAR ÖZEL TR MASKİ KEMHALLI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI AYDOĞAN MEVKİİ. KUDRET ÖNEN ÖZEL TR CEM UĞURAD ÖZEL TR ARPACI DAYSALLAR MEVKİ. EBA TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR BİR NAR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.ÖZEL TR FUNDA AKYÜREK ÖZEL TR EMRİYE ACAR ÖZEL TR TOLGA YURDAER ÖZEL TR- KEMHALLI MAH, ONAT ANGİ ÖZEL, SERAP ŞEHNAZ ELİAÇIK ÖZEL, CICIKLI MAH. İBİŞDERE MEVKİİ.
- 30.09.2022 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULU CAMİ MAHALLESİ 374 SOKAK SONU SOMA KAVŞAĞI DERKÖY ÖZEL BAŞAK ŞEHİR OKULU CİVARI TWİN TOWERS BİNALARI
- 30.09.2022 15:00 15:30 ARIZA ONARIM BAKIM KÖPRÜBAŞI MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALACALAR TARIMSAL SULAMA GÜVENDİK KINIK ALACALAR TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR