29 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 29 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK,METİN OKTAY ,YEŞİLIRMAK, KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,671,677,677/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,697/1,697/15,697/17,680 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VALİ RAHMİ BEY MAHALLESİ,BARBOROS HAYRETTİN PAŞA,FORBEST CADDELERİ ,313/3 SOKAK VE CİVARLARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAYLACIK MAHALLESİ,36,38,45,43,41 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR, YALI, ŞIFNE, GERMIYAN(KÖY İÇI HARIÇ), REISDERE, ARDIÇ MAHALLELERININ TAMAMI İLE CELAL BAYAR MAHALLESI ŞÖLEN BETON ÖZEL TR VE ÇEVRESI, ALAÇATI MAHALLESI ÇIMBETON ÖZEL TR, YÜKSEL BAĞCI ÖZEL TR VE ÇEVRESI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI, İZSU, 2. FILO LOJMANLARI, YILDIZ TEPE, PANORAMA, YENILIMAN MEVKII TAMAMI, AKÇAKILISE TAMAMI, TEPEBOZ, BOZKÖY, NIHAT ALAKUŞ
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MH. 7016, 7027/1, 7010 SOKAK VE OĞLANANASI-MENDERES YOLU SOKAK CIVARLARI
- 29.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI, ORHANLI MAHALLESI VE CIVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI, ÇEŞME CADDESI VE CIVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK , DENIZLI MAHALLELERININ 136, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 149. SK., 199. SK., 135. SK., 135. SK., HARBIYE CD., 151. SK., GÜVENDİK OKUL, 136, 136, 136, 138. SK., GÜVENDİK OKUL, 141/1. SK., 144, MAVİ PLAJ, 199. SK., 151. SK., , , 152. SK., 152. SK., 152. SK., 152. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 160. SK., 156. SK., GÜVENDİK OKUL, GÜVENDİK OKUL, GÜVENDİK OKUL, 156. SK., 153, , 141. SK., 141. SK., GÜVENDİK OKUL, 144 SOKAKLARDI.
- 29.09.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAH, DORUK SOK. PAPAĞAN SOK. ATILGAN SOK. KUŞLU SOK. VE CİVARLARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE ALİAĞA YALI MAHALLESİ-19 MAYIS CADDESİ BİR BÖLÜMÜ,23 NİSAN CADDESİ BİR BÖLÜMÜ- OSMAN NURİ ÖZTÜRK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ-ŞÜKRAN KARDAKUL CADDESİ-138,161,173,174,175,176,177,178,180,183,184,186,187,188,190,191,192 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE "BAĞARASI MAHALLESİNİN TAMAMI, YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR ÖZLEM AKPINAR ÜNLÜ ÖZEL TR, İZSU HACIVELİ İÇME SUYU ÖZEL TR, FOK SU ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, İZ-SU BAĞARASI ARITMA ÖZEL TR GÜBRE FAB. ÖZEL TR, EGE YORNUK DANTEL NAKIŞ ÖZEL TR, F24KETENCİ TEKSTİL ÖZEL TR, AVNİ YAVUZ ÖZEL TR, YAKUP ERSAYIN ÖZEL TR, VEDAT ÇITAK-HALİL ÇITAK ÖZEL, AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, Ç.ÇETİN-M.ZEYBEK ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ,DUMLUPINAR,İBRAHİM GALİP CADDELERİ,597,616, 597/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,591 - 592 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,592/1 - 592/11 - 592/12 592/10 - 592/9 - 592/6 -592/2 - 592/3 - 592/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,593 - 603-603/2 - 603/1 - 604 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592-592/1- 592/11-592/12-592/13-592/14-592/15-592/23-592/18-592/16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930 - 8928 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 09:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYNUYOĞUN KÖYÜ, CAMBAZLI KÖYÜ, GÜME KÖYÜ, MEHMET HANAYLI ÖZEL TR, SERKAN SUMAR ÖZEL TR. GÖKOĞLU ÇIFTLIĞI
- 29.09.2022 10:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ- 85 YIL CADDESİ -59,60,62,64,552,553,554,555,556,557,559,561,563,SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 29.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6780/1-6782-6783-6784 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6790-6789 -6793-6791 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6793 - 6796/1 - 6795 - 6790 - 6793 - 6796/3 - 6796 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6794 - 6796 - 6756/1 - 6794/5 - 6797/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAKENT MAHALLESİ,8087/20 SOKAK VE CİVARI
- 29.09.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,ŞHT PYD. TURABİ KARAGÖZ - 6187 SOKAK VE CİVARI
- 29.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930 - 8928 - 8809 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.09.2022 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKLI MAH, ÇINIYERI MAH, GRB SULMA TRAFOLARI, GSM OPERATÖRLERI, ÖZEL TR LER.
- 29.09.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARLIDERE
- 30.09.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 1.ÇAMLIK M10 ÇIKIŞI, CEVRE YOLU, 182, 180, 176, 165, 167, 162, 170 SOKAKLARI, YALI CADDESİ, 166, 143 SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ, 143, 136, 133, 208, 236, 214, 228, 244, 252, 263, 325 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 30.09.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ NAMIK KEMAL CADDESİ FATİH CADDESİ, KAZIM KARABEKİR PETROL OFİSİ, 311, 3317, 3115, 333, 3119, 3128 SOKAKLARI, BAYAR CADDESİ, YALI CADDESİ, 3142 SOKAK, ATATÜRK CADDESİ, 3017 SOKAK, MARAŞEL FEVZİ ÇAKMAK, 3165, 3148, 3143, 3136, 3167, 3301 SOKAKLARI, MİMAR SİNAN CADDESİ VE CİVARLARI
- 30.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8925, 8925/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI,AKSOY, DONANMACI,GONCALAR,SOĞUKKUYU, BAHÇELİEVLER,BOSTANLI, NERGİZ, DEMİRKÖPRÜ,ALAYBEY MAHALLELERİ, ŞEHİTLER BULV, ŞEHİTLER BUL.NIN 1671 SK. İLE 1735 SK.ARASI,1827/7-1831/12,1671,1763/2,1772,1803/1,1819,1820, 1820/2,1803/1,1826/6,1803/2,1831/2, 1820/2,1997,1999,1671,1786,1803/2,1817,1818, 1820/1,1817,1821,6036,6037,7290,CEMAL BÜLBÜL SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU,EMEK MAHALLELERİ,BARIŞ CADDESİ,KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZ.,1845/1,1846/5
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI SAĞLIKÇILAR SITESI, ÇAĞDAŞKENT SITESI, SERTUR SITESI, ÖZPAMIR SITESI, İŞTUR SITESI, BOSTANCI SITESI ,YUVAMKENT SITESI VE ÇEVRESI İLE 7152 SOKAK, BALLIDAĞ MEVKII, KIZKAPAN MEVKII, İNICE MEVKII, KABAÇELIK MEVKII, ÇAKABEY MAHALLESI KIZILKAYA MEVKII, VE ÇEVRESI
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA MEVKII
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. - KULESAN, EKOLOJIK TARIM, OLIMAR MADENCILIK, ARKO SITESI, KÖRFEZ KÜMEEVLER VE CIVARI