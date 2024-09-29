Üye Girişi
Haberler

29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Eylül tarihinde Türkiye'nin büyük şehirlerinin hava durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki hava durumu bilgisi bu haberde sizlerle. Bugün hava nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde.

29 Eylül hava durumu! 29 Eylül tarihinde Türkiye'nin büyük şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın hava durumu merak konusu oldu. Bugünkü hava durumu raporuna göre, vatandaşlar günlerini nasıl planlayacaklarını belirleyebilirler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, özellikle yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması önemle tavsiye ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısında, gece ise Marmara bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerinde Trakya'da, gece ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

29 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

İSTANBUL 26°C

İZMİR 32°C

MUĞLA 31°C

ADANA 34°C

ANTALYA 30°C

HATAY 32°C

ANKARA 30°C

ESKİŞEHİR 32°C

SAMSUN 26°C

TRABZON 26°C

ERZURUM 22°C

MALATYA 31°C

DİYARBAKIR 32°C

GAZİANTEP °C, 34°C

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Soğuk Haber Hava Durumu İstanbul Türkiye Gündem Ankara Yaşam Bursa İzmir Eylül

Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili bomba iddia! Fenerbahçeli yöneticilerden kanal sahibine tehdit mesajları

"Telefon incelemeye alındı, Fenerbahçeli 2 ismin adı geçiyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu Trabzonspor- Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor- Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });