29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

29 Eylül hava durumu! 29 Eylül tarihinde Türkiye'nin büyük şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın hava durumu merak konusu oldu. Bugünkü hava durumu raporuna göre, vatandaşlar günlerini nasıl planlayacaklarını belirleyebilirler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, özellikle yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması önemle tavsiye ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısında, gece ise Marmara bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerinde Trakya'da, gece ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

29 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

İSTANBUL 26°C

İZMİR 32°C

MUĞLA 31°C

ADANA 34°C

ANTALYA 30°C

HATAY 32°C

ANKARA 30°C

ESKİŞEHİR 32°C

SAMSUN 26°C

TRABZON 26°C

ERZURUM 22°C

MALATYA 31°C

DİYARBAKIR 32°C

GAZİANTEP °C, 34°C