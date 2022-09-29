29 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı TV Haberleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var? Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… EUROSPORT YAYIN AKIŞI 00:30 Discovery Golf 01:00 Haberler 01:05 Tırmanış Dünya Kupası 02:30 Snooker: British Open 04:00 Tenis: Laver Cup 06:00 Snooker: British Open 08:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası 09:30 Snooker: British Open 11:00 Bisiklet: Cro Race 12:00 Discovery Golf 12:30 Yelken: Sail GP 13:00 Porsche Supercup 13:30 Snooker: British Open 15:00 Bisiklet: Cro Race 16:00 Bisiklet: Cro Race 18:00 Enduro World Series Show 18:30 Serena The Queen Of Queens 19:00 Tenis: Laver Cup 20:00 Snooker: British Open 20:55 Haberler 21:00 Snooker: British Open 23:30 Haberler 23:35 Tenis: Laver Cup Kaynak: InterSinema.com / TV Eurosport Haberler TV Haberler

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