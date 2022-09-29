29 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Muhabir Masası 01:30 Gamer 02:30 A. Hatayspor - Y. Kayserispor 04:15 Hk Ümraniyespor - Kasimpaşa 06:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Denizlispor - Beşiktaş 10:45 1. Lig Haftanın Golleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe 14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe 15:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor 15:30 Ankaragücü - M. Başakşehir 16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Beinspired 20:00 Süper Hikayem 21:00 Santra 22:30 Süper Lig Değerlendirme 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Kayserispor Fenerbahçe Beşiktaş TV Haberler

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