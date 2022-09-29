29 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
29 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Muhabir Masası
01:30 Gamer
02:30 A. Hatayspor - Y. Kayserispor
04:15 Hk Ümraniyespor - Kasimpaşa
06:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Denizlispor - Beşiktaş
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
15:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor
15:30 Ankaragücü - M. Başakşehir
16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Beinspired
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 Süper Lig Değerlendirme
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası