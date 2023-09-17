29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok emekli başta olmak üzere vatandaşlar tarafından 29 Ekimde emeklilere ikramiye verilecek mi? Sorusu merak edildi ve gündeme geldi. Peki, 29 Ekimde emeklilere ikramiye verilecek mi? 29 Ekimde emeklilere ikramiye var mı, ne kadar?

29 Ekimde emeklilere ikramiye verilecek mi? Sorusu, emekliler tarafından merak edilen bir detay olarak arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması sebebiyle 29 Ekim büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda herhangi bir ikramiye ve ödeme yapılıp, yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 29 Ekimde emeklilere ikramiye verilecek mi? 29 Ekimde emeklilere ikramiye var mı, ne kadar?

29 EKİMDE EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, milyonlara Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları çalışmalarını sürdürürken, 5 bin lirada uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Uzmanlar bu rakamın enflasyon karşısında ezilen emeklilere az da olsa nefes aldıracağını söylüyor.

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emekliye bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. Kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye bayram ikramiyelerinin dışında üçüncü ikramiye verileceği konuşuluyor. Masadaki rakam ise 5 bin lira.

EMEKLİLERE İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.