29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, sorusu Cumhuriyet Bayramı öncesi öne çıkan konulardan biri. Tüm yurtta Cumhuriyet'in 99. yıldönümü için hazırlıklar devam ederken PTT'nin de açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim (yarın) kargolar açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? PTT yarın çalışıyor mu?

28 Ekim kargolar ve PTT ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken kargo gönderecekler ya da bekleyenler kargoların çalışma durumunu araştırıyorlar. Peki, 29 Ekim (yarın) kargolar açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? PTT yarın çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri için açıklama geldi. İşte, o duyurular;

Yurtiçi Kargo: Cumartesi günü Bayram nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Bayram süresince bize resmi sosyal medya hesaplarımızdan ya da 09:00-20:00 saatleri arasında çağrı merkezlerimizden ulaşabilirsiniz.

Aras Kargo: 29 Ekim Cumartesi günü resmi tatil olması sebebiyle çalışmamıza ara vereceğiz. 31 Ekim Pazartesi günü itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.

Sürat Kargo: 29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı sebebiyle şubelerimizde çalışma olmayacaktır. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

MNG Kargo: Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır.