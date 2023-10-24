29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 100. yılını kutlayacak. 29 Ekim ücretsiz konserler ve etkinlikler saat kaçta olacağı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi merak edilirken 29 Ekim ücretsiz konserler nerede, saat kaçta olacak gündeme geliyor. Peki, 29 Ekim ücretsiz konserler! Bayram konserleri, etkinlikleri nerede ve saat kaçta olacak?

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ | Cumhuriyet Bayramı Etkinlik Takvimi! Bayram konserleri, etkinlikleri nerede ve saat kaçta olacak?

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler nerede ve ne zaman olacağı merak ediliyor. 29 Ekim ücretsiz konserler! Bayram konserleri, etkinlikleri nerede ve saat kaçta olacak? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLER

28- 29 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı:

Gazapizm

Madrigal

Nova Norda

Ozbi

Melike Şahin

Mazhar Alanson

Adamlar

Edis

Duman

29 Ekim Pazar Maçka Parkı

Zülfü Livaneli

BAYRAM KONSERLERİ, ETKİNLİKLERİ NEREDE VE SAAT KAÇTA OLACAK?

28-29 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca etkinlikler devam ediyor. Konserlerin gerçekleştirileceği alanda; 28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacaktır.

Bununla birlikte 29 Ekim'de ise Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat, Ersin Show müzikseverlerle birlikte 100. yıl coşkusu ile birlikte kutlayacak.

28-29 Ekim'de saat 12.30'da başlayacak olan ücretsiz etkinlikler ve konserlerle Cumhuriyet Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanacaktır.