29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2023|| 29 Ekim konserleri İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa!

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu özel kutlamalarına katılmak isteyenler etkinlikleri araştırıyor. 29 Ekim konserleri İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'daki konserler merak ediliyor. İşte 29 Ekim ücretsiz konserleri 2023!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapılacak. İstanbul 29 Ekim konserleri ise vatandaşların merak konusu oldu. 29 Ekim konserleri kapsamında İstanbul'da birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Peki, 29 Ekim konserleri İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'daki konserler neler? İşte 29 Ekim ücretsiz konserleri 2023…

29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2023

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri bu yıl iki günü kapsayacak. 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek etkinliklerde onlarca sanatçı sahne alacak.

Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde kapılar saat 12.30'da açılacak.

28 Ekim günü aşağıdaki sanatçılar sahne alacak:

Gazapizm

Melike Şahin

Madrigal

OZBİ

Selçuk Balcı

Nova Norda

Kolektifİstanbul

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ise sahne alacak sanatçılar şunlar:

Zülfü Livaneli

İskender Paydaş ve Orkestrası

Duman

Kubat

Edis

Sıla

Mazhar Alanson

Adamlar

Sevcan Orhan

İlyun Bürkev

Cümbüş Cemaat

Ersin Show

BOĞAZDA IŞIK GÖSTERİSİ

Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

TAKSİM MEYDANINA DEV EKRANLAR KURULACAK

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

TARİHİ MEKANLARDA 100. YIL MARŞI ÇALINACAK

Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlarda yapılacak. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile çalınacak.

BAYRAM KONSERLERİ, ETKİNLİKLERİ NEREDE VE SAAT KAÇTA OLACAK?

28-29 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca etkinlikler devam ediyor. Konserlerin gerçekleştirileceği alanda; 28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacaktır.

Bununla birlikte 29 Ekim'de ise Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat, Ersin Show müzikseverlerle birlikte 100. yıl coşkusu ile birlikte kutlayacak. 28-29 Ekim'de saat 12.30'da başlayacak olan ücretsiz etkinlikler ve konserlerle Cumhuriyet Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanacaktır.

28-29 EKİM İZMİR KONSER TAKVİMİ

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler şu şekildedir:

"Dolu Kadehi Ters Tut," 28 Ekim'de 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Karabağlar'da saat 20.00'de sahnede olacak.

Nilüfer, Cumhuriyet kutlamalarında 28 Ekim'de saat 20.30'da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

Ceza, Cumhuriyet'in 100. yılında 28 Ekim'de İzmir Buca Eski Kaymakamlık Binası karşısında saat 21.00'de sahne alacak.

Emir Can İğrek, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de İzmir 7 Eylül Stadyumu Torbalı'da saat 20.30'da sahneye çıkacak.

Hayko Cepkin, Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de İzmir Gaziemir Festival Alanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.

28-29 EKİM ANKARA KONSER TAKVİMİ

28 Ekim Cumartesi:

Bege Konseri, saat 18:00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde.

Hadise Konseri, saat 20:00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde.

29 Ekim Pazar:

Murda Konseri, saat 18:00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde.

Işın Karaca Konseri, saat 18:00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde.

Candan Erçetin Konseri, saat 20:00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde.

28-29 EKİM ANTALYA KONSER TAKVİMİ

28 Ekim Konserleri

- Cumhuriyetin 100. yılına özel deniz korteji, Kaleiçi Yat Limanı'ndan saat 13.30'da hareket edecek.

- Atatürk Kent Meydanı'nda saat 20.00'de Sertab Erener konseri gerçekleşecek.

- Şarkıcı Sefo, Alanya'da belediye binası arkasında saat 21.00'de sevenleriyle buluşarak bir konser verecek. Aynı mekânda saat 23.00'te dron gösterisi düzenlenecek.

- Elmalı Karapınar Mesire Alanı'nda saat 14.23'te halk konseri başlayacak.

- İrem Derici, Demre'de Noel Baba Meydanı'nda saat 21.00'de sahne alacak.

- Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyetin Asırlık Yüzü" gösterimi saat 19.00'da başlayacak.

- Kumluca ilçesindeki Yanartaş bölgesinde, 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, gece yarısı sembolik ateşi yakacak ve gençlerle buluşacak.

29 Ekim Konserleri

- Olbia Kent Meydanı'nda saat 15.00'te Türk Yıldızları özel bir gösteri sunacak.

- Konyaaltı Varyant'ta saat 18.30'da fener alayı düzenlenecek.

- Şarkıcı Sefo, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de bir konser verecek. Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi bölgesinde, saat 22.45'te dron ve havai fişek gösterileri başlayacak.

- Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlenen dron gösterisi, saat 23.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda izlenebilecek.