MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Peki, 29 Ekim uçak gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösteri takvimi 2023!

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı. Vatandaşlar ise 29 Ekim uçak gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösteri takvimi 2023 araması yaptı.

29 EKİM UÇAK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.