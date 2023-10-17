Haberler ›› Gündem ›› 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı?

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 100. yılını kutlayacak. Resmi Tatil olan 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak ve Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı, ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. 29 Ekim'de otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz olarak kullanılacak mı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı?