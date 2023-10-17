29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 100. yılını kutlayacak. Resmi Tatil olan 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak ve Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı, ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. 29 Ekim'de otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz olarak kullanılacak mı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı?
Toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz mi olacak ve otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı olacak merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinin ücretsiz mi gündeme geliyor. 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı? Detaylar haberimizdedir…
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ?
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.