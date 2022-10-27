Cumhuriyet bayramı nedeniyle 29 Ekim tarihinin resmi tatil olması, vatandaşların aklında 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunu oluşturdu. İstanbul'da yaşamakta olan birçok vatandaş 29 Ekim Cumartesi günü ulaşım ücretsiz mi? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde merak edenler için 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumartesi günü ulaşım ücretsiz mi?

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu 29 Ekim Cumhuriyet bayramının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Birçok vatandaş İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunu merak eden kullanıcılar için 29 Ekim Cumartesi günü ulaşım ücretsiz mi? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumartesi günü ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığına dair yapılan açıklamalar ile birlikte İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olacağı İETT'nin sosyal medya hesapları üzerinden belirtildi.

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB, 29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak.