29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Solotürk gösterisinin yapılacağı yer merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim Solotürk gösterisi nerede? İşte, Solotürk'ün yapacağı gösteri hakkında bilgiler...

29 Ekim Solotürk gösterisi nerede? Cumhuriyet'in 100. yılına özel Solotürk gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

29 Ekim Solotürk gösterisi nerede? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Solotürk gösterisinin yapılacağı yer merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim Solotürk gösterisi nerede? İşte, Solotürk'ün yapacağı gösteri hakkında bilgiler haberimizde...

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

Solotürk tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

SOLOTÜRK, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla, gururla, saygıyla kutlamak için İstanbul'da gösteri uçuşu icra edecektir.

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 29 Ekim 2023 Pazar

Saat: 16:40

Yer: İstanbul Boğazı

Tüm halkımız davetlidir.