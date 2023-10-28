29 Ekim Solotürk gösterisi nerede, Ankara Solotürk gösterisi merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Solotürk Ankara'da gösteri uçuşu yapacak. Peki, 29 Ekim Solotürk gösterisi Ankara'da nerede? Ankara'da 29 Ekim Solotürk gösterisi olacak mı, nerede, saat kaçta yapılacak?

29 Ekim Solotürk gösterisi Ankara'da nerede? Ankara'da 29 Ekim Solotürk gösterisi olacak mı, nerede, saat kaçta yapılacak?

29 Ekim Solotürk gösterisi Ankara'da nerede? 29 Ekim Solotürk gösterisi nerede, Ankara Solotürk gösterisi merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Solotürk Ankara'da gösteri uçuşu yapacak. Peki, 29 Ekim Solotürk gösterisi Ankara'da nerede? Ankara'da 29 Ekim Solotürk gösterisi olacak mı, nerede, saat kaçta yapılacak? Detaylar...

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ ANKARA'DA NEREDE, SAAT KAÇTA?

29 Ekim Solotürk gösterisi Ankara'da saat 13.00'te başlayacak. Gösteri Anıtkabir'de yapılacak.

Solotürk'ün Ankara'daki 29 Ekim gösterisi ile ilgili Solotürk resmi X hesabından yapılan açıklama şu şekildedir: