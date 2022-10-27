İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine birçok ünlü isim katılım sağlayacak. Etkinlikte yer alan Selda Bağcan konseri ise birçok kişinin dikkatini çekiyor ve vatandaşlar 29 Ekim Selda Bağcan konseri nerede? Selda Bağcan konseri saat kaçta? Sorularını araştırıyor. Peki, 29 Ekim Selda Bağcan konseri nerede? 29 Ekim Selda Bağcan konseri saat kaçta?

29 Ekim Selda Bağcan konseri nerede? Sorusu ve 29 Ekim Selda Bağcan konseri saat kaçta? Sorusu, etkinliğe katılım sağlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle 29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte en çok araştırılan sorulardan birisi 29 Ekim Selda Bağcan konseri nerede? Oluyor. Peki, 29 Ekim Selda Bağcan konseri nerede? 29 Ekim Selda Bağcan konseri saat kaçta? İşte detaylar..

29 EKİM SELDA BAĞCAN KONSERİ NEREDE?

29 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik Üsküdar Meydanında kutlanacak. Etkinlikte birçok isim ve görsel şovlar yer alıyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler ücretsiz olacak.

29 EKİM SELDA BAĞCAN KONSERİ SAAT KAÇTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapı açılış saati 18:00 olarak duyuruldu.