29 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş 29 Ekim resmi tatil mi? Ve 29 Ekim tatil olacak mı? Sorularını merak ederek araştırmaya başladılar. Ayrıca vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer konu ise 29 Ekimden bir gün önce 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Sorusu oluyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü?

Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir anlamı olan 29 Ekim tarihi, her yıl birçok kişi tarafından heyecanla ve coşkuyla kutlanıyor. 99. Yıldönümü bu sene kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında birçok kişi plan 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Sorularını birçok kişi merak ediyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl gururla kutlamakta olduğumuz 29 Ekim tarihi resmi tatil olarak ilan edilmiştir, bu nedenle 29 Ekim günü tatildir.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim öncesi olan 28 Ekim Cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim tarihinde öğleden sonra iş yerleri ve okullar resmi tatil kapsamına girecek. 28 Ekim tarihi 13:00 itibari ile tatil sayılacak.

2022 RESMİ TATİLER

2022 yılında yer almakta olan diğer resmi tatiller ise şu şekildedir;

•Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022

•Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

•Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

•Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

•Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

•Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

•Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

•Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022

•Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

•Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

•Cumhuriyet bayramıCumartesi, 29 Ekim 2022

•Yılbaşı gecesi

•Cumartesi, 31 Aralık 2022