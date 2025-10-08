29 Ekim resmi tatil mi? (2025) 28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, çalışanlar, öğrenciler ve veliler tatil takvimine dair meraklarını artırıyor. En çok gündeme gelen sorular arasında, 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı ve bayram öncesi olan 27 ile 28 Ekim tarihlerinde ek tatil uygulanıp uygulanmayacağı yer alıyor. 2025 yılı Cumhuriyet Bayramı döneminde tatil planı yapmak isteyenler için konuyla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı olarak ülke çapında resmi tatil olarak kabul edilir. 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet'in yıldönümü nedeniyle bu gün, hem kamu kurumları hem eğitim kurumları için tatil günü olarak belirlenmiştir. Devlet daireleri kapalı olur, okullar ve üniversiteler tatil yapar; birçok özel sektör çalışanı da izinli sayılır.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı ise her yıl değişiklik gösterebilir ve resmi makamların kararına bağlıdır. Genel uygulamada 28 Ekim resmi tatil sayılmaz ve yarım gün tatil de standart değildir. Bazı dönemlerde çalışanlara kolaylık sağlamak amacıyla özel izinler verilebilse de, 2025 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

29 EKİM 2025'TE HANGİ GÜNE GELİYOR?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Bu özel gün nedeniyle kamu kurumları, eğitim kuruluşları ve birçok özel sektör ofisi kapalı olacaktır. Vatandaşlar da çeşitli etkinliklerle bu anlamlı günü kutlayacak.

29 EKİM'DE KAPALI OLAN KURUMLAR

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle birçok kurum tatil yapar:

Devlet Daireleri: Belediyeler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve nüfus müdürlükleri gibi tüm kamu kurumları kapalıdır.

Okullar: İlköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumları tatilde olur.

Posta ve Banka Şubeleri: PTT ve bankalar hizmet vermez.

Mahkemeler: Tüm adliye kurumları kapalıdır.

Askeri Birimler: İdari personel hariç tatil uygulanır.

Kamu Hastaneleri: Poliklinikler kapalı olur, acil servisler ise çalışmaya devam eder.

Toplu Taşıma: Kamuya ait ulaşım hizmetleri sınırlandırılabilir ya da özel tarifeyle hizmet verir.

Özel sektör ise firmadan firmaya değişiklik gösterir; bazı iş yerleri 29 Ekim'de kapalıyken bazıları açık olabilir.