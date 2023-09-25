29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 2023 resmi tatil tarihleri!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve ilanını kutlayan özel bir gündür. Bu anlamlı bayram, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir zaferini temsil eder. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte detaylar…
Her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanan bu bayram, Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtır. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte detaylar…
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim her yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen 29 Ekim 2023 günü resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak.
2023 RESMİ TATİL TARİHLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar