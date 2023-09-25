29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 2023 resmi tatil tarihleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve ilanını kutlayan özel bir gündür. Bu anlamlı bayram, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir zaferini temsil eder. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte detaylar…

Her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanan bu bayram, Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtır. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte detaylar…

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim her yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen 29 Ekim 2023 günü resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak.

2023 RESMİ TATİL TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar