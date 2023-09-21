29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ancak, bu özel günün hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı hakkında bazı bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi 2023? 2023 Resmi tatiller takvimi! İşte detaylar…

29 Ekim 2023, bir pazar gününe denk geliyor. Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi resmi bir tatil günüdür. Bu nedenle, 29 Ekim 2023 Pazar günü resmi bir tatil olarak kabul edilip edilmediği araştırılıyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi 2023? 2023 Resmi tatiller takvimi! İşte detaylar…

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2023?

29 Ekim resmi tatildir ve bu tatil gününde kamu kurumları, bankalar, okullar, noterler, PTT şubeleri, kargolar ve devlet daireleri gibi resmi kurumlar genellikle kapalı olacaktır. Ancak özel sektör işyerlerinin tatil durumu işverenin takdirine bağlı olarak değişebilir.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasiye olan bağlılığını kutlayan bir ulusal bayramdır. Bu özel gün, vatandaşlar arasında milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla coşkuyla kutlanır.