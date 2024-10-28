Üye Girişi
Haberler

29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT?

29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim'de toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar arama motorları aracılığıyla "29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorularını araştırmaya başladı. Cumhuriyet'in bu yıl 98. yılını kutlayacağız. Peki, 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara İzmir toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

29 otobüsler bedava mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Peki, 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara İzmir toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

29 Ekim Salı günü M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak.

9 EKİM'DE İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak" ifadeleri kullanıldı.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

29 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuryet Bayramı nedeniyle Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre; 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hatı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Ulaşım Eğitim Yaşam İETT

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı? Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne? 30 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 30 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.