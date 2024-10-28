29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT?

29 otobüsler bedava mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Peki, 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim İETT bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara İzmir toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

29 Ekim Salı günü M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak.

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İBB tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak" ifadeleri kullanıldı.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

29 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuryet Bayramı nedeniyle Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre; 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hatı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.