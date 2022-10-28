29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 Ekim otobüsler ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçtiğimiz senelerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu sene de 29 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz kullanması bekleniyor.

29 EKİM'DE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkentray ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı. Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.