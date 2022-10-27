28-29 Ekim'de toplu taşıma tarifesinin nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu sene Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlayacak. Peki, 29 Ekim otobüsler bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Metro-Metrobüs ve Otobüsler bedava mı?

28 Ekim'de otobüsler bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim otobüsler bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Metro-Metrobüs ve Otobüsler bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

28-29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl resmi tatil günlerinde toplu taşıma ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veriyor. 29 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 29 Ekim'de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor. Ancak 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olması beklenmiyor.

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçtiğimiz senelerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu sene de 29 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz kullanması bekleniyor.