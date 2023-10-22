Cumhuriyetin ilanının 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye genelinde yapılacak kutlamalar merakla bekleniyor. Peki, 29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okul var mı, yok mu? 29 Ekim kaç gün tatil?

29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okul var mı, yok mu? 29 Ekim kaç gün tatil?

29 Ekim okullar tatil mi? Sorusu, 29 Ekim tarihine dair en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl büyük bir coşkuya sahne olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram olduğu için resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okul var mı, yok mu? 29 Ekim kaç gün tatil?

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Buna göre 29 Ekim okullar tatil olmaktadır. Bu yıl 29 Ekim tarihi Pazar gününe denk gelmektedir. Ayrıca 30 Ekim 2023 Pazartesi günü resmi tatil değildir. Okullar ve diğer kurumlar kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. 28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün çalışabilecek ve ek mesai alabilecek.

CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. Bu anlamlı gün resmi tatildir ve 29 Ekim'lerde stadyumlarda ve çeşitli alanlarda etkinlikler yapılır.