Her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl 28 Ekim'de yarı resmi tatil olarak kutlanacak. Peki, 29 EKİM OKULA GİTMEK ZORUNLU MU? Bayramlarda okula gitmek zorunlu mu? İşte detaylar…

Vatandaşlar, 28 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağını ve 29 Ekim'de çalışma saatlerinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 29 EKİM OKULA GİTMEK ZORUNLU MU? Bayramlarda okula gitmek zorunlu mu? İşte detaylar…

29 EKİM OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

28 Ekim'de resmi tatil yarım gün olduğu için okullar, öğrencilere 13:00'e kadar ders işleyecekler. Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil takvimine göre 29 Ekim'de tam gün olarak ilan edilmiştir. Ancak bu yıl, 29 Ekim Pazar gününe denk geldiği için, resmi tatilin tatil gününde kutlanacak.