Beşiktaş JK tarafından 29 Ekim etkinlikleri için düzenlenen Motive konseri birçok vatandaşın dikkatini çekti. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar, konser hakkında birçok detayı merak ediyor ve araştırıyor. Konser hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi ise 29 Ekim Motive konseri nerede? Sorusu oluyor. Peki, 29 Ekim Motive konseri nerede? 29 Ekim Motive konseri saat kaçta?

29 Ekim Motive konseri nerede? Sorusu, konsere katılmak isteyen birçok kişi tarafından gün içinde sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin en çok merak edilen sorulardan birisi ise 29 Ekim Motive konseri saat kaçta? Sorusu oluyor. Beşiktaş JK tarafından sosyal medya hesaplarından duyurulan ve heyecanla beklenen konser, birçok kişi tarafından ilgi görüyor. Peki, 29 Ekim Motive konseri nerede? 29 Ekim Motive konseri saat kaçta?

29 EKİM MOTİVE KONSERİ NEREDE?

Motive konseri ve farklı etkinlikler ile birlikte kutlanacak olan 29 Ekim kutlamaları, Vodafone Park'da gerçekleştirilecek.

29 EKİM MOTİVE KONSERİ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş JK tarafından 29 Ekim etkinlikleri için düzenlenen konser, saat 19:03'de başlayacak.