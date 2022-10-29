29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 Ekim metrolar ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda geçtiğimiz senelerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu sene de 29 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarının ücretsiz kullanması bekleniyor.