Üye Girişi
Haberler

29 Ekim metrolar ücretsiz mi?

29 Ekim metrolar ücretsiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz mi olacak ve otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı olacak merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinin ücretsiz mi gündeme geliyor. 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim metrolar ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 101. yılını kutlayacak. Resmi Tatil olan 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak ve Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı, ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. 29 Ekim'de otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz olarak kullanılacak mı merak ediliyor. Peki,29 Ekim metrolar ücretsiz mi?

29 EKİM METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT

İstanbul'da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/adresindeki formun doldurulması gerekiyor. İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden de yapılabildiği gibi ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber 29 Ekim Ulaşım Yaşam

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş

 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket

Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Totenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 29-30 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.