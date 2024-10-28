29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 101. yılını kutlayacak. Resmi Tatil olan 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak ve Başkentray, Marmaray, İZBAN, Metro bedava mı, ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. 29 Ekim'de otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz olarak kullanılacak mı merak ediliyor. Peki,29 Ekim metrolar ücretsiz mi?

29 EKİM METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT

İstanbul'da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/adresindeki formun doldurulması gerekiyor. İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden de yapılabildiği gibi ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabiliyor.