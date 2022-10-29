29 Ekim Cumhuriyet Bayramının gelmesi ile birlikte birçok vatandaş için büyük öneme sahip olan ulaşımın ücretli mi, ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Bu nedenle vatandaşlar 29 Ekim Metro ücretsiz mi? Sorusunu araştırıyor. Haberimizde birçok vatandaş tarafından merak edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Metro ücretsiz mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, 29 Ekim Metro ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Metro ücretsiz mi?

29 Ekim Metro ücretsiz mi? Sorusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının gelmesi ile birlikte en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. İstanbul başta olmak üzere metroların ücretsiz mi, ücretli mi olup olmadığı günün merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim Metro ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Metro ücretsiz mi? İşte detaylar..

29 EKİM METRO ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar, toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabileceklerdir. Ankara'da ise EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY ücretsiz olarak hizmet verilecektir.