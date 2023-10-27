29 Ekim köprü kapalı mı? 29 Ekim hangi yollar kapalı?
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29 Ekim günü köprü kapalı olacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından hangi yolların kapalı olduğu araştırılıyor. Peki, 29 Ekim köprü kapalı mı? 29 Ekim hangi yollar kapalı? İşte detaylar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı köprü ve yolların trafiğe kapatılması bekleniyor. Vatandaşlar, hangi yolların kapalı olacağını merak ediyor. Arama motorlarında 29 Ekim günü için alternatif yollar sorgulatılıyor. 29 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olacak yol ve köprüler araştırılmaktadır. Peki, 29 Ekim köprü kapalı mı? 29 Ekim hangi yollar kapalı? Detaylar haberimizde...
29 EKİM KÖPRÜ KAPALI MI?
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 27 Ekim'de 02.00-07.00 saatleri arasında, 28 Ekim'de 02.00-07.00 arasında, 29 Ekim'de ise 16.00-00.00 arasında çift yönlü trafiğe kapatılacak.
29 EKİM HANGİ YOLLAR KAPALI?
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, planlama uyarınca 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece),
- 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece),
- 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır