Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu özel kutlamalarına katılmak isteyenler etkinlikleri araştırıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar yapılacak. İstanbul 29 Ekim konserleri ise vatandaşların merak konusu oldu. 29 Ekim konserleri kapsamında İstanbul'da birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Peki, İstanbul 29 Ekim konserleri ne zaman, saat kaçta?

İstanbul 29 Ekim konserleri ne zaman, saat kaçta? İstanbul'da 28-29 Ekim konserleri hangi sanatçılar çıkacak?

İstanbul 29 Ekim konserleri! İstanbul'da 29 Ekim konserleri ne zaman, saat kaçta? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü için hazırlıklar sürüyor. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı 100. yıl kutlamalarında ünlü sanatçılar sahne alacak ve konserler verecek. İşte, 100. yıl kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de konser saati ve yerleri!

29 EKİM KONSERLERİ İSTANBUL

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri bu yıl iki günü kapsayacak. 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek etkinliklerde onlarca sanatçı sahne alacak.

Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde kapılar saat 12.30'da açılacak.

28 Ekim günü aşağıdaki sanatçılar sahne alacak:

Gazapizm

Melike Şahin

Madrigal

OZBİ

Selçuk Balcı

Nova Norda

Kolektif İstanbul

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü ise sahne alacak sanatçılar şunlar:

Zülfü Livaneli

İskender Paydaş ve Orkestrası

Duman

Kubat

Edis

Sıla

Mazhar Alanson

Adamlar

Sevcan Orhan

İlyun Bürkev

Cümbüş Cemaat

Ersin Show

BOĞAZDA IŞIK GÖSTERİSİ

Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

TAKSİM MEYDANINA DEV EKRANLAR KURULACAK

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

TARİHİ MEKANLARDA 100. YIL MARŞI ÇALINACAK

Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlarda yapılacak. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile çalınacak.

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