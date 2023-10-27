29 Ekim konserleri iptal mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal olacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim günü gerçekleşecek etkinliklerin durumu araştırılıyor. Peki, 29 Ekim konserleri iptal mi? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal mi? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılacak etkinlikler bu yıl gerçekleşecek mi merak konusu oldu. Filistin'de yaşananlar sebebiyle 3 günlük milli yas ilan edilmişti. Milli yas sonrasında 29 Ekim konserleri iptal edilecek mi araştırılmaktadır. Arama motorlarında Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi mi sorgulatılıyor. Peki, 29 Ekim konserleri iptal mi? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM KONSERLERİ İPTAL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl milli yas nedeniyle kutlanacak mı merak edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edilmedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu sene de ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin 100. Yılı konser ve etkinliklerle kutlanacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Melike Şahin

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Gazapizm

Konser

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Madrigal

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Nova Norda

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Ozbi

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı