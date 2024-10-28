29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT)

29 Ekim Salıgünü bayramolması nedeniyle kargoların saat kaça kadar hizmet verecekleri merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024?

29 EKİM KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

MNG KARGO

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Salı günü kapalı olması bekleniyor.

PTT KARGO

Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

29 Ekim'de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

YURTİÇİ KARGO:

29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

ARAS KARGO:

Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.