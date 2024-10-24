Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler iptal mi oldu ve 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler nerede, iptal mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM İZMİR KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi X hesabından açıklamada bulundu. "Değerli hemşerilerimizin dikkatine;

Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.