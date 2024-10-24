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29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu?

29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de etkinlikler ve ücretsiz konserler iptal mi oldu sorusu gündeme geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir konser ve etkinlikler iptal mi oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, İzmir 29 Ekim kutlamaları nerede?

Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler iptal mi oldu ve 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler nerede, iptal mi sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM İZMİR KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi X hesabından açıklamada bulundu. "Değerli hemşerilerimizin dikkatine;

Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Mansur Yavaş Soğuk Haber 29 Ekim Gündem Yaşam İzmir

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