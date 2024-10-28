29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz?

29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, İstanbul'da da birçok ilçede ücretsiz konser ve etkinlikler gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, müze gezmeyi sevenler için güzel bir haber vererek, 29 Ekim'de 30 müzenin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 30 müzesini ücretsiz olarak ziyaret etme imkanı sunuyor. Vatandaşlar, 29 Ekim Salı günü bu müzeleri ücretsiz bir şekilde gezme fırsatına sahip olacak.

29 EKİM İSTANBUL ÜCRETSİZ MÜZELER LİSTESİ

1.Taksim Cumhuriyet Müzesi

2.Anadolu Hisarı Müzesi

3.Tekfur Sarayı Müzesi

4.Kemal Sunal Müzesi

5.Aşiyan Müzesi

6.Şişli Atatürk Müzesi

7.İtfaiye Müzesi

8.Karikatür ve Mizah Müzesi

9.Çocuk Bilim Merkezi

10. Müze Gazhane L Binası

11.Gazhane İklim Müzesi

12. Bebek Sarnıcı Galerisi

13. Mecidiyeköy Sanat

14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

15.Haliç Sanat: Fener Evleri 1

16.Haliç Sanat: Fener Evleri 2

17.Haliç Sanat: Fener Evleri 3

18.Habitat Sanat

19. Gülhane Sarnıcı

20. Casa Botter

21. Büyükada Taş Mektep

22. Artİstanbul Feshane

23. Baruthane Müze

24. İstanbul Tasarım Müzesi

25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

26. Bulgur Palas

27. İstanbul Sanat Müzesi

28. Bakırköy Sanat

29. Kağıthane Sanat

30. Metrohan