29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek ücretsiz müzeler nerede olduğu merak ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz müzeleri açıkladı. 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi ve İstanbul'da yarın hangi müzeler bedava olduğu gündeme geliyor. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz gezilebilecek müzelerin listesi…
29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, İstanbul'da da birçok ilçede ücretsiz konser ve etkinlikler gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, müze gezmeyi sevenler için güzel bir haber vererek, 29 Ekim'de 30 müzenin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? Detaylar haberimizdedir…
İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 30 müzesini ücretsiz olarak ziyaret etme imkanı sunuyor. Vatandaşlar, 29 Ekim Salı günü bu müzeleri ücretsiz bir şekilde gezme fırsatına sahip olacak.
29 EKİM İSTANBUL ÜCRETSİZ MÜZELER LİSTESİ
1.Taksim Cumhuriyet Müzesi
2.Anadolu Hisarı Müzesi
3.Tekfur Sarayı Müzesi
4.Kemal Sunal Müzesi
5.Aşiyan Müzesi
6.Şişli Atatürk Müzesi
7.İtfaiye Müzesi
8.Karikatür ve Mizah Müzesi
9.Çocuk Bilim Merkezi
10. Müze Gazhane L Binası
11.Gazhane İklim Müzesi
12. Bebek Sarnıcı Galerisi
13. Mecidiyeköy Sanat
14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi
15.Haliç Sanat: Fener Evleri 1
16.Haliç Sanat: Fener Evleri 2
17.Haliç Sanat: Fener Evleri 3
18.Habitat Sanat
19. Gülhane Sarnıcı
20. Casa Botter
21. Büyükada Taş Mektep
22. Artİstanbul Feshane
23. Baruthane Müze
24. İstanbul Tasarım Müzesi
25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi
26. Bulgur Palas
27. İstanbul Sanat Müzesi
28. Bakırköy Sanat
29. Kağıthane Sanat
30. Metrohan
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