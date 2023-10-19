Cumhuriyetin ilanının 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye genelinde yapılacak kutlamalar merakla bekleniyor. Her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil oluyor. Peki milli yas nedeniyle bu yıl 29 Ekim iptal mi oldu 2023? 29 Ekim kutlamaları iptal mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl büyük bir coşkuya sahne olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl milli yas nedeniyle kutlanacak mı merak edildi. 29 Ekim iptal mi oldu 2023? 29 Ekim kutlamaları iptal mi?

CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. Bu anlamlı gün resmi tatildir ve 29 Ekim'lerde stadyumlarda ve çeşitli alanlarda etkinlikler yapılır.

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

29 EKİM İPTAL Mİ OLDU 2023?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edilmedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu sene de ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin 100. Yılı konser ve etkinliklerle kutlanacak.

29 EKİM KONSER TAKVİMİ

Melike Şahin

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Gazapizm

Konser

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Madrigal

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Nova Norda

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı

Ozbi

28 Ekim Cumartesi

Maltepe Etkinlik Alanı