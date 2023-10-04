Emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı? Sorusu tarihin yaklaşmasıyla gündem oldu. Yaklaşık 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeye ek olarak yeni ödemenin yolda olduğu iddia ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla üçüncü ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Peki, 29 Ekim ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar, ne zaman ödenecek? Emeklilere ve memurlara 100. Yıl ikramiyesi var mı? İşte detaylar…

29 Ekim ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar, ne zaman ödenecek? Emeklilere ve memurlara 100. Yıl ikramiyesi var mı?

Ekim ayında yapılması beklenen ara zammın yanı sıra, 29 Ekim'de 5 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi planlanıyor. İkramiyenin bir sefere mahsus olarak verilmesi bekleniyor. Peki ama 29 Ekim ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar, ne zaman ödenecek? Emeklilere ve memurlara 100. Yıl ikramiyesi var mı? İşte detaylar…

29 EKİM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU, NE KADAR, NE ZAMAN?

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte maaşlara iyileştirme yapılması bekleniyordu. Maaşlarda iyileştirmenin yanı sıra emeklilere üçüncü ikramiye verileceği iddiası gündeme oturdu.Sabah gazetesindeki habere göre, yaklaşık 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramında olduğu gibi ikramiye verilmesinin hazırlıkları sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle verilmesi beklenen ikramiyenin tek seferlik olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı bilgisi verildi.

CNN TÜRK'te konuşan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, emeklilere ek zam çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir."

EMEKLİLERE VE MEMURLARA 100. YIL İKRAMİYESİ VAR MI?

İkramiyenin miktarı üzerinde çalışmaların tamamlandığı ve ilk olarak masaya 5 bin lira miktarı geldiği belirtildi. Bu miktar üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÖZLER EMEKLİYE ARA ZAMDA

Emekliye yapılacak ara zammın TBMM açıldıktan sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya yatırılmıştı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. TBMM'nin açılmasında seyyanen artış ihtimaliyle maaşların yükseleceği tahmin ediliyor. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.