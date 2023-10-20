29 Ekim ikramiyesi emeklilere ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekliye 100. yıl ikramiyesi ne kadar yatacağı gündeme gelirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayram ikramiye ne zaman yatacağı konusunda araştırılıyor. Peki, 29 Ekim ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ne kadar yatacak?

29 Ekim ikramiyeleri ne zaman yatacağı araştırılırken, emekliler merakla 100. yıl ikramiyelerini bekliyor. Bu ödeme, daha önce 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak, sadece Cumhuriyet Bayramı'na özgü bir uygulama olarak planlanıyor. 29 Ekim ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliye 100. yıl ikramiyesi ne kadar yatacak? Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Erdoğan, "Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır." dedi.

EMEKLİYE 100. YIL İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Emeklilere tek seferlik 5000 (5 bin) TL ödeme yapılacak.

Yılbaşında emeklilerin durumu yeniden gözden geçirilip emekli maaşlarında düzenleme yapılacak.

Otomotiv ve emlak piyasasında aldatıcı ilan sahiplerine yaptırım uygulanacak.

Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.