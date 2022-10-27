Her sene coşku ve sevgi ile kutlanmakta olan etkinlikleri düzenlemekte olan İBB birçok sanatçıya etkinlik kapsamında yer veriyor. Etkinlik hakkında merak edilen sorular arasında 29 Ekim İBB konserleri nerede yapılacak? İBB 29 Ekim konserlerine kim gelecek? Ve 29 Ekim konserleri ücretsiz mi? Soruları yer alıyor. Peki, 29 Ekim İBB konserleri nerede yapılacak? İBB 29 Ekim konserlerine kim gelecek? 29 Ekim konserleri ücretsiz mi? 29 Ekim konser listesi!

Geçtiğimiz yıllar içerisinde birçok sanatçı ile gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinliklerine bu sene farklı isimlerin de eklenmesi ile birlikte heyecanla bekleniyor. İBB tarafından düzenlenmekte olan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinlikleri ile birlikte birçok sanatçı sevenleri ile buluşacak. Etkinliklerin duyurulmasının ardından birçok vatandaş 29 Ekim İBB konserleri nerede yapılacak? Sorusu ve İBB 29 Ekim konserlerine kim gelecek? Sorusunu merak ediyor. Konser hakkında birçok detay gün içerisinde kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Ekim İBB konserleri nerede yapılacak? İBB 29 Ekim konserlerine kim gelecek? 29 Ekim konserleri ücretsiz mi? 29 Ekim konser listesi!

29 EKİM İBB KONSERLERİ NEREDE YAPILACAK?

Birçok farklı ismin yer aldığı listede birçok isim bulunmakta. Aşağıda yer alan kısımda konserlerin gerçekleştirileceği konumlar yer almaktadır.

İBB Kültür AŞ'nin düzenlediği konserlerde de Eyüp Haliç Etkinlik Alanı'nda saat 20.30'da Tuğkan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda saat 20.30'da Yüksek Sadakat, Kağıthane Sadabat Parkı'nda saat 20.30'da Samida sahne alacak.

İBB 29 EKİM KONSERLERİNE KİM GELECEK?

İBB tarafından düzenlenmekte olan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek olan isimler şu şekilde:

Tuğkan

Yüksek Sadakat

Mahmut Orhan

BEGE

Selda Bağcan, isimleri yer alıyor.

29 EKİM KONSERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim etkinlikleri ücretsizdir.