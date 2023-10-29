29 Ekim Pazar günü hava yağmurlu mu ve bugün yağmur var mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da yağmur var mı ve bugün yağmur yağacak mı gündeme geliyor. Peki, 29 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini!

29 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini!

29 Ekim hava yağmurlu mu, bugün yağmur var mı ve hava durumu tahmini nedir sorularına yanıt aranıyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. 29 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini! Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM HAVA YAĞMURLU MU?

29 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün yağmur yağmayacağı ve hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNİ