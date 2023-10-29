29 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini!
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29 Ekim Pazar günü hava yağmurlu mu ve bugün yağmur var mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da yağmur var mı ve bugün yağmur yağacak mı gündeme geliyor. Peki, 29 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini!
29 Ekim hava yağmurlu mu, bugün yağmur var mı ve hava durumu tahmini nedir sorularına yanıt aranıyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. 29 Ekim hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahmini! Detaylar haberimizdedir…
29 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün yağmur yağmayacağı ve hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
???29 Ekim 2023 Pazar— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 29, 2023
???Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/N2X4v1sVpd