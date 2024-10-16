29 Ekim etkinlikleri: İstanbul'da 29 Ekim etkinlikleri olacak mı? 29 Ekim etkinlik takvimi!

Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak İstanbul'da nelerin yapılacağını, etkinliklerin nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri genellikle büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. Şehrin farklı noktalarında konserler, yürüyüşler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Peki, İstanbul'da 29 Ekim etkinlikleri olacak mı? 29 Ekim İstanbul etkinlik takvimi!

İSTANBUL'DA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ OLACAK MI?

28 Ekim

Konser- AKM Müzik Platformu

19:00 Alper Ayorak, Elif İnce

29 Ekim

Konser- Neslişah Sultan Kültür Merkezi

20:00 Tuluyhan Uğurlu