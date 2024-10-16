29 Ekim etkinlikleri: İstanbul'da 29 Ekim etkinlikleri olacak mı? 29 Ekim etkinlik takvimi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, İstanbul'daki etkinlikler merak konusu oldu. 29 Ekim İstanbul etkinlikleri nerede ve ne zaman olacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi etkinliklerin yapılacağını merak ediyor.
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak İstanbul'da nelerin yapılacağını, etkinliklerin nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri genellikle büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. Şehrin farklı noktalarında konserler, yürüyüşler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Peki, İstanbul'da 29 Ekim etkinlikleri olacak mı? 29 Ekim İstanbul etkinlik takvimi!
İSTANBUL'DA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ OLACAK MI?
28 Ekim
Konser- AKM Müzik Platformu
19:00 Alper Ayorak, Elif İnce
29 Ekim
Konser- Neslişah Sultan Kültür Merkezi
20:00 Tuluyhan Uğurlu